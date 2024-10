De Rose: ‘Si prenda una posizione, vogliamo andare in B. La Reggina? Siamo immortali’

La dura posizione di De Rose

Ospite di “Buongiorno Reggina”, il capitano della squadra amaranto Ciccio De Rose: “Mi sento spesso con l’AIC, ascolto anche gli altri calciatori e quello che sinceramente non capisco è perchè tanti presidenti non vogliano neppure riprendere gli allenamenti. Pensano di non pagare? Se così fosse è decisamente sbagliato, non è corretto. Io vorrei riprendere a giocare e vincere il campionato sul campo. Ma qui nessuno prende posizioni, forse a tanti fa comodo così.

Al nostro presidente bisogna fare solo i complimenti e tanti dovrebbero prendere esempio da lui. Si stipula un contratto e va portato a termine e mi da fastidio che tanti approfittino di questa emergenza per evitare di pagare i propri calciatori. Mi confronto spesso con i colleghi di altre squadre e mi riferiscono che tanti approfittano di questa situazione per non pagare le ultime mensilità.

Ci manca veramente tutto. Il campo, il gruppo che di fatto è una famiglia, la partita, la curva che è uno spettacolo. La Reggina non ha mai fatto alcun tipo di dichiarazione su eventuale promozione ed anche questo è sinonimo di serietà. Sono stati sempre gli altri a parlare di noi, soprattutto in tanti quelli che ritengono sia giusto promuovere la Reggina nel caso in cui non si dovesse ripartire. Qualche altro voleva la nostra morte sportiva, ma noi siamo immortali”.

Parla il vicepresidente della FIGC Sibilia

“Intervento interessante anche del vicepresidente della FIGC Cosimo Sibilia: “Sono stato poco tempo fa a Reggio Calabria e saluto il capitano De Rose. Ho avvertito il calore e la passione della gente. Il paese può ripartire solo se ci sono le condizioni sanitarie per farlo e questo vale anche per il calcio. Per il resto non fatemi fare previsioni su quello che potrà accadere, siamo tutti in attesa di capire quello che accadrà e questo dipende dal virus. Se non fissiamo delle date è perchè dal Governo ancora non vi sono notizie in questo senso e questo non riguarda solo il calcio”.