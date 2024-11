“De Tetraedi”: al Tapis Roulant l’esposizione di opere degli allievi dell’Accademia di Belle Arti

Si terrà dal 16 al 24 Luglio 2016 l’esposizione di opere d’arte denominata “DE TETRAEDI” , curata dagli allievi dell’Accademia delle Belle Arti di Reggio Calabria. L’evento, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, nasce dalla collaborazione tra l’Accademia reggina e le società comunali Re.g.e.s. e Re.ca.s.i. con lo scopo di rendere l’arte locale un elemento di promozione turistica. La mostra, unica nel suo genere, ha come scenario il Tapis Roulant che sarà allestito allo scopo, trasformandosi in una galleria d’arte in movimento.

Le opere esposte sono frutto del lavoro degli studenti dell’Accademia che, durante l’anno formativo, nelle ore di laboratorio, hanno realizzato questi manufatti che hanno come comune denominatore il tetraedro. L’esposizione rimarrà sempre accessibile al pubblico che potrà ammirare, gratuitamente, le realizzazioni degli studenti percorrendo in entrambe le direzioni il tapis roulant, in uno scenario arricchito da decorazioni floreali, luci d’atmosfera e musica di sottofondo.Un’occasione davvero unica, sia per la cittadinanza che per i turisti, per tornare a respirare arte nella nostra città e ammirare il talento creativo dei giovani studenti reggini.