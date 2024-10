Decreto Rilancio: pieni poteri alla FIGC su tutte le decisioni

L’articolo 211 quater del decreto legge «rilancio» rappresenta una novità molto importante per la Serie A e per tutti i campionati professionistici. Una norma “anti-ricorsi” se vogliamo, che dà ampi poteri alla FIGC e punta a limitare una prevedibile pioggia di ricorsi in caso di interruzione della stagione con relativa creazione di una classifica derivata dalle gare giocate fino a quel punto: “In considerazione dell’eccezionale situazione determinatasi – si legge nel testo – le federazioni sportive possono adottare, anche in deroga alle vigenti disposizioni dell’ordinamento sportivo, provvedimenti relativi all’annullamento, alla prosecuzione e alla conclusione delle competizioni e dei campionati, ivi compresa la definizione delle classifiche finali, per la stagione sportiva 2019-2020 nonché i conseguenti provvedimenti relativi all’organizzazione, alla composizione e alle modalità di svolgimento delle competizioni e dei campionati per la successiva stagione sportiva 2020-2021”.

fonte: TMW