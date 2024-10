Serie D: LFA Reggio, arriva la quinta consecutiva. Risultati e nuova classifica

I marcatori amaranto sono sempre i soliti. Ancora in gol Barillà e Provazza

Penultima giornata del campionato di serie D con la LFA Reggio Calabria che ha vinto la sua quinta partita cosnecutiva, così come era già successo in stagione. La Vibonese si impone a Portici, il Trapani vince a Gioia. Brutto passo falso del San Luca in casa.

I risultati della giornata

LFA Reggio Calabria-Sancataldese 2-0

Acireale-Locri 3-0

S.Agata-Ragusa 1-0

Gioiese-Trapani 1-2

Licata-Castrovillari 3-1

Portici-Vibonese 0-1

San Luca-Real Casalnuovo 0-1

Siracusa-Akragas 4-0

*riposano Nuova Igea Virtus e Canicatti.

Leggi anche

La classifica