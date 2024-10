Brunetti: ‘In serie D? Il responsabile ha un nome e un cognome’

Intercettato dai colleghi di radio Febea, il vicesindaco del Comune Paolo Brunetti, dopo il breve commento alla partita ha dichiarato: “Merito mio se siamo ripartiti dalla serie D? Parlerei invece di colpa ed è della scellerata gestione della Reggina 1914 dello scorso anno. Il colpevole ha un nome e un cognome ed è Felice Saladini. Il merito di avere dato seguito al calcio a Reggio Calabria è invece di questa società. Il play off è l’obiettivo minimo raggiunto, chiaramente non possiamo stare ancora in serie D. Bisogna puntare a vincere il campionato non sperare ancora nel ripescaggio, vincere sul campo.

Il business plan? Manca qualcosa rispetto a quello che era stato scritto. Certamente la squadra femminile, per l’altro impegno preso per il centro sportivo S. Agata, c’è una manifestazione di interesse in corso e quindi vedremo quello che accadrà. Siamo qui per vigililare e lo faremo”.