Si allarga la famiglia della Dekaju Kombat. Ufficiale l’ingresso della Reggio Calabria Boxe

Giornata da ricordare quella del 31 marzo 2022, con l’ingresso ufficiale nella famiglia “DekaJu” della Reggio Calabria Boxe, società gloriosa che ha svolto la propria attività nella struttura collocata in Piazza della Pace e che ha segnato per tantissimi anni la storia della boxe nella nostra città. L’Asd Dekaju Kombat, invece, nasce nel 2009 prima solo ed esclusivamente come attività di combattimento e successivamente con l’inserimento del Fitness quindi Cross Training, Calistenico, distensione su panca e Brazilia Jiu Jitsu.

Con particolare entusiasmo e coinvolgimento, è il noto maestro Demetrio Rosace ideatore e fondatore dell’Asd Dekaju Kombat a raccontarci come e quando nasce l’idea di questa fusione: “Sono stato contattato dai fratelli Marra, figli del compianto Maestro Marra, i quali mi hanno chiesto il coinvolgimento in un mondo per me del tutto nuovo che è quello del pugilato, per il rilancio di questa struttura ed ovviamente dell’attività. Ho accettato con orgoglio ed entusiasmo, una sfida che mi affascina parecchio e che inizierò come ho sempre fatto con il massimo dell’impegno. La boxe entrerà a far parte della nostra famiglia che da tantissimo tempo si occupa di sport da combattimento. Il primo obiettivo è certamente quello di far ripartire un’attività che si era fermata dopo la scomparsa del Maestro Marra, poi ovviamente si spera di poter ottenere anche i primi risultati. Siamo da sempre dei sognatori e speriamo di poter raccontare una nuova storia nel prossimo futuro”.