Demetrio Verbaro presenta il libro ‘Ora,per sempre e oltre’

Domenica 02 ottobre 2016 alle ore 17.30 presso La Pellicana Salata in Via Prato 2 a Reggio Calabria, l’Associazione Culturale “Leggendo Tra Le Righe” presenta il libro “ORA, PER SEMPRE E OLTRE” di Demetrio Verbaro (Lettere Animate Editore). L’autore dialogherà con Marisa Larosa, presidente dell’Associazione. Reading a cura di Paola Nicolò. La presentazione è inserita all’interno del progetto NATURAL-MENTE CULTURA. Dopo la presentazione seguirà degustazione di prodotti tipici.

La trama del romanzo

Il romanzo: Davide e Giulia sono due ragazzi innamorati che si conoscono fin dall’asilo e che si sposano pieni di speranza per un futuro insieme. Il loro amore è semplice, genuino, profondo. Ma non riescono a diventare genitori e dopo che il dottore conferma che per loro sarà impossibile concepire figli, qualcosa si rompe nel loro rapporto. Entrano in un vortice che li travolge: litigi, tradimenti, risentimenti, divorzio. Ma come la mantide guidata dall’istinto si riproduce pur sapendo di morire alla fine dell’accoppiamento, così uno di loro guidato dall’amore si sacrificherà in per la salvezza dell’altro. Alla fine infatti si scoprirà che il vortice che ha spazzato via il loro matrimonio era stato creato da uno di loro in un gesto d’altruismo estremo.

Demetrio Verbaro nasce a Reggio Calabria il 14/12/1981. Ha tre figli: Thomas, Riccardo e Dorian. I suoi maestri sono stati John Fante e Charles Bukowski. ORA PER SEMPRE E OLTRE è il suo quarto romanzo.

L’associazione Leggendo Tra Le Righe

Leggendo Tra Le Righe è un’associazione culturale il cui obiettivo è “fare sistema culturale”, attraverso la diffusione e la promozione della cultura in tutte le sue forme. Nata nel 2014 da un gruppo di amici, Leggendo tra le Righe vuole essere un trait d’union tra i libri e tutti coloro che cercano nel Sapere in tutte le sue forme un arricchimento culturale. L’ Associazione si occupa di: