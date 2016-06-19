Il reggino Demetrio Verbaro racconta il suo nuovo libro ‘Ora, per sempre e oltre’

“Era una grigia serata di dicembre. Nevicava. I fiocchi scendevano in spessi turbinii, ammantando la città. Dentro la stanza numero 13, al terzo piano di un grande palazzo, viveva una persona triste.

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Comincia cosi il nuovo libro di Demetrio Verbaro, “Ora, per sempre e oltre“.

Demetrio Verbaro e i suoi libri

Scrittore reggino, già autore di “La farfalla con le ali di cristallo“, “l’attimo eterno“, e “il carico della formica” divenuto in breve tempo un corto cinematografico.

La sua passione per la lettura lo accompagna da sempre: “Fin da bambino la lettura è stata una mia fedele amica, ho iniziato con “Alice nel paese delle meraviglie” e non mi sono più fermato. La passione per la scrittura è nata dopo aver letto “Chiedi alla polvere” di Fante. Dopo aver letto l’ultima pagina di quel romanzo, ho iniziato a scrivere e non mi sono più fermato.

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I titoli dei suoi libri sono spesso enigmatici. Stavolta ciò che all’apparenza sembra molto semplice cela un profondo significato; ad esempio la parola “oltre” che più volte vediamo all’interno dell’opera.

“Quando scrivi una storia d’amore la parola OLTRE è una presenza visibile e non ( devi andare oltre il tradimento, oltre le apparenze, oltre i pregiudizi, etc..) Nel mio romanzo senza spoilerare troppo OLTRE è usato nel senso di infinito.

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La storia di Davide e Giulia

Nonostante le prime righe di questa nuova opera parlino di “una persona triste”, i protagonisti della storia sono due: Davide e Giulia.

Nel corso delle pagine il lettore impara a conoscere prima i due bambini che si sono innamorati all’asilo, successivamente i ragazzi adolescenti che vanno in gita insieme e infine l’uomo e la donna che pieni di speranza sognano un futuro insieme.

Dopo un’attenta lettura sorge spontaneo chiedersi se Davide e Giulia siano frutto della fantasia dell’autore o personaggi tratti da episodi di vita vissuta. Perchè pur trattandosi di un romanzo, il libro di Verbaro permette al lettore di sognare un amore da film e allo stesso calarsi nei problemi della vita quotidiana.

“Loro due in particolare sono frutto della mia fantasia, ma oggigiorno il loro problema, anzi il problema di Davide è purtroppo molto comune.

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Quello dei nostri due protagonisti è un amore semplice, genuino, profondo, che forse l’odierna società ha completamente dimenticato; e che è un piacere riscoprire attraverso la lettura di “Ora, per sempre e oltre“.

Ma cosi come ogni storia d’amore che si rispetti, anche quella di Davide e Giulia, non è tutta rose e fiori, ma cosparsa di insidiose spine che metteranno a dura prova il loro amore. Il vortice che li travolge sarà cosi forte da spezzarli? E’ questa la domanda che il lettore si pone fino alla fine dell’opera.

“Nei fatti accaduti non vi sono tratti autobiografici, ma nell’anima dei personaggi lascio sempre una traccia di me.”

Un romanzo fatto dunque di forza, coraggio ma soprattutto sacrificio.

Generi diversi e progetti futuri

Un’altra peculiarità del nostro autore, che salta immediatamente all’occhio, è il fatto che i libri che ha scritto appartengono a generi diversi, per questo gli domandiamo se c’è un genere che predilige.

“Non ho un genere preferito, sono ancora in una fase esplorativa del mio stile, mi piace molto variare. Sono sicuro che non mi fossilizzerò mai su un genere. So quale genere vende di più e quale di meno, ma a me non importa, per me conta solo divertirsi e provare forte emozioni mentre si scrive.

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Potremmo definirlo uno scrittore un pò all’antica, nell’accezione positiva del termine, che sa ciò che vuole e non si piega alle regole del commercio.

Il precedente libro di Verbaro, “Il carico della formica” era stato in breve tempo trasformato in un cortometraggio, sarà lo stesso anche per il suo ultimo romanzo?

“Io e Paolo Foti ( il regista del mio primo film: “Il carico della formica”) siamo indecisi se portare sul grande schermo questo romanzo o “L’Attimo eterno” ma di sicuro questa volta sarà un lungometraggio. Probabilmente a fine luglio ( la data è ancora da definire) ci sarà la presentazione ufficiale del mio ultimo romanzo e contemporaneamente inizieremo i casting per il prossimo film.

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E alla nostra domanda “Progetti per il futuro?” il nostro autore ci confida una piccola anticipazione che lascerà i lettori trepidanti e in attesa:

“Sono in arrivo un un romanzo fantasy e uno di fantascienza.

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