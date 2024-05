Effetto Ryanair a Reggio, Aloisio e Labate: "Offrire servizi e accoglienza ai turisti"

Ad ormai una settimana dall’arrivo di Ryanair in città, le strutture ricettive reggine, in particolar modo i B&B, sorridono. Lo stesso dicasi anche per le attività ristorative, specie nel centro, che hanno potuto beneficiare del boom di presenze in questi giorni. I dati del primo weekend sono più che incoraggianti e inducono ad un, seppur prudente, ottimismo.

Certo, i risultati dovranno essere letti e valutati a lungo termine, è necessario promuovere nel tempo e in modo costante la destinazione turistica di Reggio Calabria negli altri Paesi, ma il primo ciclo di voli, perlopiù pieni, non può che far vedere il bicchiere mezzo pieno.

Claudio Aloisio, presidente di Confesercenti RC, commenta l’esito della prima settimana targata Ryanair a Reggio Calabria.

“La nostra web-app in questi ultimi giorni sta contando quasi 200 visite uniche quotidiane, numeri decisamente superiori rispetto alle scorse settimane. Dati che ci offrono un riscontro positivo e misurabile concretamente. Attraverso il confronto con numerosi associati, l’aumento di turisti c’è e si nota, si tratta di un’ottima notizia per Reggio Calabria. Ma..”.

Alosio prosegue nell’analisi, evidenziando la necessità di programmazione e interventi da mettere in campo da parte di Comune e Città Metropolitana.

“Non c’è l’organizzazione che servirebbe per accogliere al meglio i turisti in arrivo a Reggio Calabria. Servirebbe una “accoglienza strutturata”, ovvero incentrata su una serie di iniziative volte a migliorare l’esperienza di chi arriva in città, a partire da una ‘carta del turista’. Non si può lasciare accoglienza ai turisti alla sole nostre web-app e totem all’aeroporto. Credo che i fondi da utilizzare per mettere in campo strategie legate al turismo ci siano, è necessario però ci sia un costante dialogo tra le istituzioni e le associazioni di categoria. Noi siamo disponibili a sederci, ascoltare, proporre, dare il nostro contributo in termini di idee e azioni su come poter incentivare il turismo”.

Lorenzo Labate, presidente di ConfCommercio Rc, sposta l’attenzione nel medio lungo periodo.

“La prima settimana è stata decisamente positiva, il doppio ponte credo abbia favorito questa affluenza e riempimento dei voli Ryanair. Non eravamo abituati a questo boom di presenze e quindi la differenza si è notata. Adesso bisogna capire nel lungo periodo quale sarà la risposta e come poter proseguire con questo trend. Una cosa che ritengo molto importante -racconta Labate-, sentivo due turisti veneti parlare ed erano meravigliati dalle bellezze paesaggistiche e in modo particolare dal lungomare di Reggio Calabria. Questo credo sia significativo rispetto alle nostre potenzialità”.

Prosegue Labate nella sua analisi.