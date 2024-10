Ryanair a Reggio, parola agli imprenditori: “Aumento di turisti evidente. Splendida novità”

Ryanair a Reggio Calabria, come sta andando dopo i primi giorni? Lo abbiamo chiesto ad una mezza dozzina di imprenditori della ristorazione.

Sono il primo termometro di ogni città, specie a vocazione turistica, che si rispetti. Gli imprenditori, soprattutto delle attività ristorative e ricettive, hanno lo stretto e quotidiano contatto con il territorio, percepiscono da subito gli effetti positivi o negativi di ogni scelta delle amministrazioni e di ogni novità che viene introdotta.

Per ovvi motivi di spazio, abbiamo selezionato alcuni imprenditori che operano a Reggio Calabria (Giuseppe Ferranti, Paola Zaminga, Roberta Malavenda, Antonio Cormaci, Rino Canzoniere e Francesco Caputo) chiedendo loro le prime impressioni e giudizi a quasi una settimana dai primi voli Ryanair in riva allo Stretto.

Ryanair a Reggio, Giuseppe Ferranti

“In città si stanno vedendo fortunatamente tanti turisti. Io vengo da Napoli e negli ultimi anni nella mia città ho visto un grande cambiamento, in positivo, grazie al turismo che è un settore fondamentale. E’ importante non farsi trovare impreparati, noi come Fratelli La Bufala già da anni abbiamo il menù in 5 lingue diverse. Reggio Calabria non è solo Bronzi di Riace. Negli ultimi anni, da ristoratore, ho notato che tanti turisti vengono in città per i Bronzi e poi vanno via, un turismo ‘mordi e fuggi’ che rischia di diventare un danno. Reggio merita tanto, è una delle città più belle del Sud Italia e dal punto di vista turistico abbiamo ampi margini di miglioramento”.

Ryanair a Reggio, Antonio Cormaci

“In questi giorni siamo impegnati nel montaggio dei lidi sul Lungomare Falcomatà e abbiamo notato con piacere un movimento intensificato di turisti. C’è tante curiosità, chi viene a visitare Reggio per la prima volta rimane basito dalla bellezza della nostra città. I commenti sono quasi tutti positivi, ben vengano i turisti che rappresentano la linfa vitale dal punto di vista economico, e non solo, per una città che vuole essere a vocazione turistica come Reggio Calabria. Per quanto riguarda le nostre attività, apriremo domani (1 maggio, ndr) con il lido ‘Amuri a mare’ con un evento che durerà praticamente per tutta la giornata mentre il lido ‘Calajunco’ aprirà i battenti il 1 giugno. Siamo pronti ad accogliere i turisti con numerosi eventi e una programmazione interna, rispetto ai servizi da offrire, l’augurio è che l’amministrazione comunale riesca a mettere in campo tutte le iniziative necessarie per accogliere al meglio i turisti”.

Ryanair a Reggio, Paola Zaminga

“Non abbiamo notato una notevole differenza e affluenza nel weekend a seguito dei nuovi voli Ryanair internazionali in arrivo nella nostra città, il numero dei turisti é sempre lo stesso del solito. Parlando con loro, mescolando un pò di taliano, spagnolo ed inglese, i turisti esprimono il loro amore a prima vista per questa terra, i colori e i sapori, ci chiedono piatti tipici in primo luogo nduja e bergamotto ma allo stesso tempo vorrebbero di più a detta loro, soprattutto dei più giovani, che ricercano dei luoghi più accoglienti, con spazi esterni e musica per arricchire e rendere più piacevole e divertente la loro permanenza. Speriamo che il turismo cambi forma e che la città riesca ad offrire maggiori attrattive anche attraverso eventi artistico-culturali, pubblici e privati”.

Ryanair a Reggio, Roberta Malavenda

“L’aumento di turisti nell’ultima settimana è stato sensibile, lo dico sia da imprenditrice nel settore ricettività, quindi come occupazione camere, che come presenze e afflusso di clienti nel locale ‘Malavenda Cafè’ in via Zecca. Molti italiani e anche stranieri, tutti arrivati a Reggio Calabria con i nuovi voli Ryanair. All’interno del locale abbiamo personale che parla in inglese, francese e tedesco. Serve una visione positiva, è una cosa stupenda l’arrivo di questi turisti per lo sviluppo della città. Le paure iniziali, relative all’ipotesi che la città potesse non essere pronta sono svanite. Reggio è pronta e i tanti turisti che stanno arrivando hanno capito che la Calabria merita”.

Ryanair a Reggio, Rino Canzoniere

“Ritengo sia troppo presto per poter esprimere una valutazione accurata riguardo gli effetti che i nuovi voli potranno avere sul turismo e sull’economia in cittá. Qualcosa, sembra, si é visto in termini di incremento di presenze di turisti, non avendo peró dati, é difficile fare una valutazione, anche perché, fra festivitá e ponti vari, anche gli effetti stessi sicuramente non potranno essere trascurabili. Se, da un lato, aspettiamo fiduciosi gli effetti che potranno emergere giá nei prossimi mesi, auspicando che i voli siano fruiti in numero consistente da persone provenienti da fuori (pur essendo i voli una buona opportunitá per i reggini), dall’altro registriamo come ancora sia stato fatto ben poco per rendere l’arrivo nella nostra cittá di maggiore interesse. Ad oggi mi sembra che solo Confesercenti abbia messo in campo azioni mirate. Dobbiamo essere fiduciosi, ma dobbiamo anche chiedere agli enti di esprimere un cambiamento necessario, per smuovere dallo stato di economia soffocata la cittá”.

Ryanair a Reggio, Francesco Caputo