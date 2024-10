Effetto Ryanair, Marsiglia ‘parla’ già reggino: gemellaggio in vista?

Le strade di Marsiglia e Reggio Calabria si incrociano per intraprendere un unico percorso che punta allo sviluppo delle due aree metropolitane.

La città francese è la seconda città più grande della Francia ed è per questo decisamente più avanti in termini di servizi ed attrazioni per i turisti rispetto a Reggio. Entrambe però, rappresentano due destinazioni turistiche di mare e dal clima mite, con elementi naturalistici e paesaggistici che si legano e dialogano insieme tra spiagge, montagne, gastronomia, enoturismo e feste tradizionali.

Con l’arrivo di Ryanair in riva allo Stretto, per promuovere la destinazione turistica ‘Reggio‘ a Marsiglia, la Camera di Commercio reggina ha avviato diverse iniziative che hanno già riscosso un grande successo.

I voli dal ‘T.Minniti‘ da e per Marsiglia hanno raggiunto, nel primo weekend, un ottimo coefficiente di riempimento. Merito anche dell’idea del presidente Ninni Tramontana che ha allacciato, già da qualche mese, rapporti in modo virtuoso e fattivo con la Camera di Commercio italiana per la Francia con sede a Marsiglia.

“Siamo molto soddisfatti per la collaborazione che è nata tra Marsiglia e Reggio Calabria – spiega ai nostri microfoni Antonella Donadio, direttrice generale della Camera di Commercio italiana per la Francia di Marsiglia – Tutto è nato grazie alle nuove mete e le nuove rotte di Ryanair da Reggio Calabria per nuove mete internazionali tra cui Marsiglia. Il presidente della Camera di Commercio di Reggio Ninni Tramontana ha avuto la brillante idea di contattare la nostra Camera di Commercio italiana per attivare un progetto di promozione della destinazione Reggio nell’area di Marsiglia”.

Già il 18 aprile si è svolto, presso il Novotel Marseille Vieux Port di Marsiglia il workshop di presentazione della destinazione turistica “Reggio Calabria”, per promuovere il territorio e l’offerta turistica reggina presso il mercato target rappresentato dall’area metropolitana di Marsiglia e per avviare numerose partnership tra le agenzie di viaggio e i tour operator di Reggio. Del binomio Reggio-Marsiglia ne ha parlato anche il giornale francese LaProvence che, in riferimento alla città dello Stretto scriveva:

“La metropoli reggina, sulla punta dello Stivale italiano, aspira a diventare una destinazione turistica imperdibile”.

Adesso il ‘viaggio’ tra le due città continuerà nelle prossime settimane.

“Ci sarà a breve un secondo step ovvero una serie di incontri di affari in digitale tra circa 20 strutture ricettive di Reggio e altrettante agenzie di viaggio della nostra città per poter creare pacchetti congiunti e permettere ai turisti di poter raggiungere in modo semplice e smart la destinazione di Reggio Calabria”.

Con due voli settimanali operati dalla compagnia Ryanair, il lunedì e il venerdì, per un periodo di tre anni, estate e inverno, i reggini desiderano attrarre i francesi del Sud per le vacanze, ma anche rafforzare i legami tra i due paesi e rilanciare così il commercio.

Reggio-Marsiglia, un legame storico

In pochi conoscono inoltre il legame storico che accomuna Reggio e Marsiglia.

“C’è un legame storico tra Reggio Calabria e Marsiglia. E’ stato scoperto dentro i locali della nostra Camera di Commercio di Reggio, attraverso alcune testimonianze, come l’olio fin dall’antichità, era destinato alla produzione del sapone – continua Antonella Donadio – Reggio è legata alla Francia anche per un altro prodotto: il bergamotto, la cui essenza è un ingrediente essenziale nell’industria dei profumi”.

Infine, ai nostri microfoni la direttrice generale della Camera di Commercio italiana per la Francia di Marsiglia, invita i reggini a visitare il centro di Marsiglia con il suo Vieux Port, la basilica di Notre Dame de la Garde, il Museo Mucem, e gli edifici più moderni come il famoso complesso Cité Radieuse dell’architetto Le Corbusier e la torre CMA CGM di Zaha Hadid.