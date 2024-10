I prodotti enogastronomici calabresi sbarcano a Marsiglia

Nel contesto del Programma Attuativo per l’Internazionalizzazione 2017/2018 messo in campo dal Presidente della Regione Calabria Mario Oliverio, la Camera di Commercio di Catanzaro – per il tramite della sua azienda speciale PromoCatanzaro – si appresta a guidare una delegazione di sei aziende locali al terzo appuntamento di quest’anno legato al progetto “Catanzaro Food Tasting Event & B2B Meetings”. Dopo Zurigo e Colonia, sarà Marsiglia ad accogliere le aziende catanzaresi del settore enogastronomico.

Per l’occasione, dopo i consueti incontri B2B che seguiranno all’esposizione dei prodotti calabresi, ci sarà spazio all’incontro delle aziende con i giornalisti francesi del settore ma soprattutto per una degustazione delle bontà regionali curata dallo chef calabrese Nicola Stratoti. All’organizzazione degli appuntamenti hanno partecipato le Camere di Commercio italiane in Germania e Francia, a cui vanno i ringraziamenti del Presidente della Regione Mario Oliverio.