Denis e la Reggina, Taibi: “Abbiamo accordo col giocatore, ma…”

Reggina e Denis, ci siamo. Il club amaranto, dopo aver puntato Bendtner, è sulle tracce dell’esperto attaccante argentino. Il direttore sportivo Massimo Taibi, nel corso della trasmissione ‘Mercato Amaranto’ in onda su CityNow, ha fatto il punto della trattativa.

“E’ una trattativa che portiamo avanti assieme a quella per Beleck. C’è da aspettare, non ha firmato ma abbiamo accordo verbale col giocatore ma devo sottolineare che è ancora sotto contratto con il suo club. E’ una trattativa nata dopo che è saltato Bendtner, sembrava fattibile ma invece poi non si è conclusa.

Non sempre le trattative si riescono a concludere, per quanto riguarda Denis mi auguro che possa andare in porto, è un giocatore importante. Ma ad oggi manca l’ok da parte del club per liberarlo

Fosse per il giocatore sarebbe già a Reggio, abbiamo il suo ok per il trasferimento. Però non mi piace prendere in giro i tifosi, serve l’ok del club di appartenenza prima di poter firmare il contratto”.