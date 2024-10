Pnrr, Nesci (Fdi-Ecr): “Il Governo Meloni fa la differenza”

"Il Governo ha capito il ruolo strategico del Mezzogiorno non solo per il Paese, ma per il Mediterraneo"

“L’Italia, se è al primo posto in Europa per obiettivi raggiunti e avanzamento finanziario del Pnrr, lo deve al lavoro del Ministro Fitto e al Governo di Giorgia Meloni, ancora una volta capace di vincere le sfide alle quali è chiamato”.

Lo ha dichiarato l’ eurodeputato Denis Nesci, che ha aggiunto: “un risultato straordinario se si considera che, oltre a richiedere come primo Paese UE la sesta rata, è imminente il ‘via libera’ da Bruxelles per la liquidazione della quinta rata, per far salire complessivamente le risorse del PNRR ad oltre 113 miliardi sui 194,4 stanziati dalla UE”.

“Risorse ed investimenti – continua l’esponente di Fratelli d’Italia – soprattutto per rendere più competitivo il Sud e rafforzarlo dal punto di vista infrastrutturale ed economico; una visione che, nessuno esecutivo prima di oggi, ha mai osato sviluppare. Con queste ingenti risorse, accorciare il gap e i divari con le altre regioni del nord – nonostante i gufi e i tifosi del ‘non è possibile’ – adesso è condizione realistica, perché questo Governo ha capito il ruolo strategico del Mezzogiorno non solo per il Paese, ma per il Mediterraneo, dalle cui politiche dipende il futuro dell’Europa”.