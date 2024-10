Europee, Nesci (Fdi) raggiante dopo la rielezione: “Risultato straordinario. Premiato il lavoro”

Elezioni europee, ben 70 mila i voti ottenuti dall’europarlamentare Denis Nesci. L’esponente di Fratelli d’Italia, già commissario provinciale del partito di Giorgia Meloni, ai microfoni di CityNow è raggiante per la rielezione.

“E’ un risultato straordinario che conferma Fratelli d’Italia al primo posto in Calabria e non un dato scontato. Anche a livello personale c’è grande soddisfazione, siamo riusciti a migliorare ulteriormente il dato registrato 5 anni fa. Significa che il lavoro è stato apprezzato, discorso che vale per il partito, unica forza di Governo a crescere in Europa.

Il risultato registrato dal partito e dalla premier Giorgia Meloni è strepitoso, come ha detto la nostra leader la giornata di ieri è ancora più bella rispetto a quella del 2022, significa che c’è stata una fiducia rinnovata sul lavoro e sull’impegno di questi due anni”, le parole di Denis Nesci.