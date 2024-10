Denis Nesci rafforza Fratelli d’Italia. Presentato il coordinamento di Reggio Calabria

Il Commissario cittadino di Fratelli d’Italia, Denis Nesci, inizia a costruire la squadra che avrà il compito di riorganizzare e rinvigorire l’azione politica del partito di Giorgia Meloni, in riva allo Stretto.

“Si tratta di un percorso in itinere mirato a costruire e a rilanciare un’agenda politica in città ”- queste le parole di Nesci che aggiunge: “lavoreremo ad un coinvolgimento più ampio e che garantisca la massima pluralità, per dare una forza propulsiva che parta dal basso”.

“Tanti i temi da aggredire – continua Nesci – in un contesto politico amministrativo come Reggio Calabria, nel quale è indispensabile un’ azione propositiva d’opposizione che ponga un argine credibile agli sfaceli dell’amministrazione: servizi essenziali, infrastrutture, turismo, aiuti ad imprese, lavoratori e famiglie e progetti per fondi del Recovery Plan”.