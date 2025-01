La Redel Viola in trasferta a Messina per il derby dello Stretto

Dopo i "fattacci" dell'andata un Palatracuzzi rovente attende la capolista: in palio due punti fondamentali per la fase a orologio

Si gioca al Palatracuzzi di Messina stasera alle 18:00 il derby dello Stretto tra Basket School e Redel Viola. Trasferta complicata per la capolista nella ventesima e penultima giornata di regular season: in palio due punti pesantissimi per la successiva fase a orologio in un palazzetto che si preannuncia rovente dopo i “fattacci” dell’andata.

In casa neroarancio non è tempo di ‘rivincite’ o sentimenti di rivalsa, nonostante la società e il pubblico reggino abbiano pagato a caro prezzo le decisioni della giustizia sportiva.

Il capitano giallorosso Di Dio Busà, al termine della gara di andata e del concitato finale, aveva lanciato un “guanto di sfida” al pubblico ed alla squadra neroarancio. Ma coach Cadeo e i suoi ragazzi sono concentrati sulla prestazione e il risultato, che dovranno restituire al tecnico quelle risposte sulla crescita di un gruppo che punta fortemente alla promozione in Serie B nazionale.

La gara di stasera è un banco di prova per la tenuta mentale e tattica della Viola contro un avversario ostico con un buon roster ottimamente allenato dal sapiente coach Pippo Sidoti.

L’avversario: Basket School Messina

La Basket School Messina sta vivendo una stagione positiva, consolidandosi al quinto posto in classifica con un bilancio di 11 vittorie e 8 sconfitte, risultati che garantiscono l’accesso al play-in. Reduci dalla recente sconfitta nel derby messinese contro il Castanea, i giallorossi quest’anno hanno saputo mantenere alto l’entusiasmo nella piazza locale, grazie a un mix di nuove acquisizioni e giocatori confermati dalla scorsa stagione, come Di Dio, capitano, top scorer e punta di diamante della squadra messinese, e gli ottimi Yeyap, con la sua fisicità, Tartaglia e il play Busco.

Tra i protagonisti in campo spicca Miaffo, titolare nel ruolo di ala piccola, mentre Diakhate, Mollica, Guduric e Caruso, in crescita continua nel corso della stagione, contribuiscono al gioco fisico e ad alta intensità della compagine giallorossa.

A completare le rotazioni del coach Pippo Sidoti, ci sono due giovani talenti: il play classe 2004 Tommaso Incremona, che ha già maturato esperienze in Serie C a Ragusa e in Serie B a Piazza Armerina (assente all’andata perché appena tesserato), e l’ala montenegrina classe 2005 Nikola Janic, che aggiunge ulteriore qualità al roster.

Arbitri della serata i signori Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi (RG) e Daniele Barbagallo di Acireale (CT). La gara sarà trasmessa in diretta streaming sui canali social della società di casa, e condivisa sulle pagine della Redel Viola.