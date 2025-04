Serie B: atroce beffa per il Cosenza. Adesso le speranze di salvezza sono minime

Si era illuso Alvini dopo il suo ritorno in panchina. Prossima settimana il disperato scontro diretto

Nonostante l’ultimo posto in classifica, con sette giornate a disposizione e una parte bassa della graduatoria molto corta, il Cosenza, con il ritorno in panchina di Alvini, ci credeva ancora ad una possibile rimonta, almeno nell’agganciare la zona play out.

E fino al settimo minuto di recupero le speranze erano abbastanza fondate, visto che i rossoblu si trovavano in vantaggio su campo del Frosinone con la concomitante sconfitta interna del Brescia. Possibilità residue frantumate dalla rete di Pecorino al novantasettesimo che regala ai padroni di casa il pareggio e al Cosenza una clamorosa beffa e un sempre più malinconico ultimo posto. Prossima settimana il disperato scontro diretto con il Brescia.