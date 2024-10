Detective CogLion, l’opera calabrese che narra le storie dell’investigatore anti-eroe

Sabato 1 giugno 2019 alle ore 18:30 presso la sede del Circolo G. Calarco Roberto Megna e Carlo “Cid” Lauro presentano “Detective Cog Lion”, opera autoprodotta, pubblicata a giugno 2019 raccoglie le avventure del detective Cog Lion. Investigatore fuori dall’ordinario, sebbene rappresentato classicamente con impermeabile, cappello e sigaretta accesa che pende tra le labbra, in realtà è un anti-eroe che si trova a risolvere casi assurdi e surreali. Le storie raccolte in quest’opera rimandano al teatro dell’assurdo suscitando irrimediabilmente il sorriso e ilarità.

Roberto Megna, calabrese, 33 anni, inizia a pubblicare fumetti sul web nel 2014 collaborando con Verticalismi e Il Bar del Fumetto. Nello stesso anno crea con Carlo Lauro il progetto Dick and Cok, diviso fra strisce umoristiche sul web e pubblicazioni cartacee, curandone i testi e all’occorrenza i colori. L’anno seguente esordisce alla sceneggiatura per la Prospettiva Globale Edizioni, pubblicando The Last Fap (2015), Fear The Last Fap (2016), L’Anello dei Signori (2016), P per Pugnetta (2017) e Space Mess (2018). Nel 2018 inizia a collaborare come sceneggiatore con la casa editrice No Lands Comics sulla serie Rust Tale. Dal 2017 collabora con Shockdom come colorista per il volume Orgoglio Nerd presenta: L’Ultimo Spettacolo e sulla serie Basket Case. Realizza i colori del volume Nanowar: I Custodi dell’Acciaio Inox #3 per Magic Press.

Carlo “Cid” Lauro nasce a Reggio Calabria, classe ‘85. Dal 2015 collabora con ProGlo Edizioni, pubblicando The Last Fap, Fear The Last Fap, L’Anello dei Signori, P per Pugnetta e Space Mess su testi di Roberto Megna; disegnatore della serie umoristica 2 Noobs and 1000 Gold, pubblicato dalla NoLands Comics; Collabora con Shockdom sui testi di Daniele “Il Rinoceronte” Daccò su L’Utimo Spettacolo e la serie Basket Case; Ha collaborato come vignettista con la redazione di Orgoglio Nerd e attualmente ricopre lo stesso ruolo per Niente da Dire, gestito sempre da Daccò; assiste ai colori Giacomo Bevilacqua sul nuovo libro di A Panda Piace… pubblicato da Feltrinelli Comics; collabora con Magic Press sui volumi Nanowar come disegnatore/colorista.