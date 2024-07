Di Marzio: 'Ricordo ancora quel colpo della Reggina annunciato in apertura'

Stasera alle ore 23,00, il primo dei cinque appuntamento all’Arena dello stretto con ‘Calciomercato l’originale‘, uno dei programmi storici di Sky Sport. La rubrica itinerante arriva dunque a Reggio Calabria e la cerimonia di presentazione in grande stile ha sorpreso anche i diretti interessati. Alessandro Bonan: ‘Sono un pò sorpreso per questa accoglienza, è la prima volta che una città ci accoglie con una cerimonia di questo tipo e la cosa più bella è che tutto è spontaneo, niente di costruito. Siamo qui per parlare di calcio ma anche per fare promozione di un territorio che però si promuove da solo per le sue bellezze. Noi siamo qui anche per questo. Reggio Calabria dal punto di vista turistico può offrire moltissimo e noi lo comunicheremo a quelle persone che ancora non lo sanno”.

Gianluca Di Marzio: “Io non sono affatto sorpreso, conosco benissimo la Calabria ne sono un figlio adottivo. Mio nonno è nato qui, mio padre ha allenato in Calabria per tanti anni. Conosco la vostra accoglienza, la vostra sincerità, siamo felici di essere qui. Spero anche di tornare a dare presto notizie anche di Reggina. Ricordavo con Luca Marchetti quella volta che si diede in diretta subito dopo l’apertura, la notizia del ritorno di Di Michele alla Reggina. Spero questo sia un primo passo non solo per avere Sky Sport in diretta televisiva in questa città, ma anche di ritrovare la Reggina dove merita di stare e ha il dovere di esserci”.

Si potrà assistere alla trasmissione dal vivo, dalle gradinate dell’Arena dello Stretto, dove l’ingresso gratuito.