Reggio – Falcomatà e Misefari: ‘Prosegue la diaspora dei pazienti dializzati. Cotticelli dia spiegazioni’

“Il Commissario ad acta per la Sanità della nostra Regione, Generale Cotticelli, ha ribadito che nessun centro dialisi privato possa sorgere nella nostra città e che le prestazioni per i pazienti nefropatici cronici debbano essere erogate dalle strutture pubbliche. Noi non intendiamo difendere il privato, ma il Generale Cotticelli ci dovrebbe spiegare come mai l’ASP reggina, nonostante gli impegni presi, non ha ancora realizzato il Centro Dialisi di cui era stata individuata anche a sede nei locali dell’ex ENPAS di via Placido Geraci”.