Basket: per la Dierre arriva l’ennesima vittoria in campionato

Dierre dominante anche in trasferta: ennesima vittoria per i ragazzi di coach Cotroneo, si arrende la Peppino Cocuzza di coach Romeo!

La Dierre continua a dimostrare la sua forza nel campionato di Serie C, assicurandosi la vittoria in trasferta con un solido e convincente punteggio di 63-94 contro la Peppino Cocuzza: da segnalare l’ottima prova di squadra, 6 giocatori reggini in doppia cifra.

Cronaca

Coach Cotroneo schiera in quintetto: Barrile, Angius, Fazzari, Railans e Capitan Laganà. Dall’altro lato coach Romeo schiera Dmitrovic, Scimone, De Gaetano, Scozzaro e V. De Siqueira.

L’incontro inizia con un incoraggiante 0-7 targato Fazzari-Angius-Barrile, dopodiché scambio di triple che fa salire il ritmo in modo repentino! Alle “bombe” di Laganà e Fazzari rispondono Scimone e Scozzaro. Il primo quarto termina 19-25.

Il secondo quarto vede un sostanziale equilibrio, Dmitrovic si accende ma la Dierre risponde presente con Idone, Angius e Ripepi (da tre). Provano a scappare gli ospiti ma una buona prestazione dei ragazzi di coach Romeo permette di pareggiare il parziale del quarto (20-20) e si va al riposo lungo sul punteggio di 39-45.

Al rientro in campo coach Cotroneo schiera Barrile Angius Laganà Vukosavljevic Railans e una serie di ottime azioni offensive condite da una perfetta difesa permettono ai reggini di allungare: da sottolineare la tripla di Danilo che taglia le gambe ai locali. 5-20 nel quarto e fondamentale allungo nel parziale, 44-65.

L’ultimo quarto è una sostanziale gestione del punteggio, con ottime prove di Idone (importanti le due conclusioni dall’angolo), Alescio che si è sbloccato e le doppie cifre di Vukosavljevic, Idone, Fazzari, Angius, Ripepi e Barrile. L’incontro termina 63-94, la Dierre rimane in scia nelle zone alte della classifica.

Il tabellino

Peppino Cocuzza Basket Milazzo: A. De Siqueira, Sorbara 7, Dmitrovic 13, Scimone 11, De Gaetano 10, Lebediev 2, Cianciafara, Scozzaro 9, Ficarra, Corso, Lipari, V. De Siqueira 11. All. Romeo

Dierre Reggio Calabria: Railans 6, Vukosavljevic 12, La Mastra 2, Alescio 2, Idone 14, Fazzari 12, Angius 13, Laganà 9, Ripepi 10, Barrile 14. All. Cotroneo