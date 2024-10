Dierre: bella esperienza a Francavilla Fontana vissuta con fratellanza e grande passione

Attesa per l'esordio in campionato al Palacalafiore

Una bella esperienza, utile a fare gruppo. Per amalgamare uomini e schemi in vista della prima di campionato. Per confrontarsi contro un avversario valido e preparato che si farà valere nel nuovo girone di C Pugliese.

La Dierre è stata ospite del Francavilla Fontana. Capitan Laganà e soci sono stati ospiti del secondo Memorial Donzelli.

Protagonista di mille battaglie sul terreno dell’impianto tensostatico della via per Grottaglie, Donzelli è stato un atleta dotato di un talento e di una creatività superiori rispetto alle categorie che ha frequentato nella sua carriera, un leader capace di gesti tecnici incredibili.

Un’esperienza bellissima, vissuta con fratellanza e grande passione.

Ricordiamo a tutti gli sportivi ed agli amanti della pallacanestro che la Dierre, giocherà il suo esordio in campionato sabato 5 ottobre 2024 al PalaCalafiore di Reggio Calabria, alle ore 19 contro la neopromossa Capo.