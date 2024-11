La Dierre torna al Palacalafiore: sfida contro Marsala

Cotroneo: "“Stiamo lavorando sodo per prepararci a questa sfida. La squadra è determinata e concentrata”

Voglia di vincere, rialzarsi e ripartire, immediatamente.

La Dierre ritorna al Palacalafiore. Ritorna per fare bene dopo la sconfitta nel Big Match, molto combattuto, giocato in casa della capolista Olympia Comiso. In Calabria, arriva la Pallacanestro Marsala.

Nuova sfida al Palacalafiore

Formazione giovane, una delle più giovani del campionato in assoluto, allenata da Coach Grillo. La Dierre abbraccerà uno degli assoluti protagonisti della passata stagione, Gints Miculis. L’atleta lettone è stato uno dei punti di forza assoluti della meravigliosa cavalcata del team di Coach Cotroneo nella passata stagione, accanto ai confermatissimi Vukosavljevic, Barrile, Ripepi, Fazzari e Capitan Laganà.

Marsala, l’ avversario

Quattro punti in classifica per i siciliani che, nel proprio arco, hanno l’effervescenza dell’ex Lamezia e Trapani, Luciano Tartamella. Sono reduci da una bella vittoria contro il Gravina, ottenuta tra le mura amiche. La Dierre sta lavorando sodo per arrivare pronta all’impegno.

“Stiamo lavorando sodo per prepararci a questa sfida. La squadra è determinata e concentrata”, ha affermato Coach Cotroneo.

Giovani promesse in campo

Prosegue l’inserimento negli schemi del giovane Peppe Idone, atleta da tener d’occhio per il presente e per il futuro.