Basket: arriva la prima sconfitta ‘sul campo’ per la Dierre

Qualche rammarico c’è. Situazioni da rivedere? Anche. Il bicchiere, nonostante la sconfitta, è mezzo pieno. La Dierre Basketball Reggio Calabria subisce la prima sconfitta “sul campo” della stagione. Dopo cinque vittorie importanti, i bianco-blu di Coach Cotroneo cedono il passo 72 a 65. Gara tiratissima ed equilibrata.

Momenti Salienti della Gara

Nel secondo periodo, Capitan Laganà e soci hanno la forza di andare avanti anche con una piccola doppia cifra. Si fa male Railans dopo uno scontro al rimbalzo, ma ritorna in campo nel quarto successivo. Comiso, con Turner e Provenzani a mezzo servizio, viene sospinta da Nicolas D’Arrigo, uomo della rimonta e del break ad inizio quarto quarto.

Il Finale di Partita

I siciliani riusciranno sempre a tenere “a bada” la Dierre che, avrà più volte i palloni per il riavvicinamento sul meno 3, o addirittura meno 2. Coach Cotroneo “rischia” un Danilo Vukosavljievic non al top sul finale: le sue due triple non basteranno. Termina 72 a 65.

I Protagonisti

Barrile , ottima prestazione come condottiero.

, ottima prestazione come condottiero. Alescio , sorprendente e impattante.

, sorprendente e impattante. D’Arrigo , MVP della sfida.

, MVP della sfida. Buone performance di Salafia e Iurato, con Sindoni in doppia cifra.

Tabellino Finale

Comiso-Dierre Basketball Reggio Calabria 72-65

(23-20, 16-16, 20-19, 13-10)

Comiso:

Turner 6, D’Arrigo 23, Iurato 9, Salafia 9, Sindoni 14, Licata, Provenzani, Cacciaguerra, Scevola, Rinzivillo, Ballarò 3, Stanzone 9.

Allenatore: Farruggio, Assistente: D’Iapico.

Dierre:

Railans 14, Vukosavljevic 6, La Mastra 5, Alescio 4, Idone, Fazzari, Angius 2, Laganà 9, Ripepi 7, Barrile 18.

Allenatore: Cotroneo.

Arbitri: Alvin Perrone di Catania e Federico Catalano di Pedara.