Dierre vince contro Marsala: decisivo lo show di Ripepi

Una bella sfida. Il giovane Marsala le ha provate tutte per mettere in difficoltà una Dierre che spicca il volo nella seconda parte di gara.

L’ex Miculis e soci, con la forza della gioventù ed ottime indicazioni dal play, classe 2006, Farruggia, ha venduto cara la pelle. La Dierre, orfana del giovane Alescio infortunato, ha giocato i primi due quarti in equilibrio, con Angius in evidenza nella prima frazione. Sul finale di secondo quarto, gli ospiti proveranno a “scappare” nel punteggio. Due triple di Fazzari, tra i migliori in campo, saranno determinanti per l’aggancio.

La svolta nel terzo periodo

Nel terzo periodo, la Dierre cerca più volte l’allungo. Marsala proverà a ricucire fino allo show al tiro da tre punti del reggino Ripepi, uomo del break finale. Una tripla dopo l’altra e tanta bontà tecnica, accanto al sigillo in allungo a firma ancora una volta Fazzari. Il divario diventerà troppo “largo” fino al 94 a 78 finale.

Tabellino finale

Dierre Basketball Reggio Calabria – Pallacanestro Marsala 94-78

(23-19, 21-21, 25-20, 25-18)

Dierre: Railans 14, Vukosavljevic 4, La Mastra 5, Idone 2, Fazzari 19, Angius 21, Lagana’ 4, Ripepi 14, Barrile 11.

All. Cotroneo – Ass. Marcianò

Marsala: Farruggia 18, Miculis 8, Cucchiara 2, Donato 4, Linares 0, Gentile 9, Frisella 11, Stankovic 4, Chen 0, Tartamella 12, Niang 10.

All. Grillo – Ass. Anteri

Arbitri: Gerardis di Reggio Calabria e Lo Presti di Bagnara.