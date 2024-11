Digitaly imprese a Reggio Calabria: Google e Amazon a favore della digitalizzazione

Di Laura Maria Tavella – Anche a Reggio Calabria arrivano gli eventi di Digitaly Imprese, il progetto realizzato da CNA, la Confederazione dell’Artigianato e delle PMI, in partnership con Amazon, Google, Seat PG e Registro.it.

Il progetto mira a contribuire al processo di digitalizzazione delle imprese italiane attraverso una diffusa e innovativa azione di contaminazione su tutto il territorio nazionale, articolati in eventi.

Anche a Reggio Calabria l’incontro sarà sviluppato come un vero e proprio business match tra imprese che offrono e imprese che cercano competenze e strumenti digitali: un metodo efficace per il trasferimento delle competenze e degli strumenti necessari per competere, avere maggiore visibilità ed efficienza e aumentare la capacità di sviluppo delle imprese, al fine di espanderne il potenziale sui mercati globali.

L’evento si terrà il 27 Novembre alle ore 9.30 presso la Camera di Commercio in Via Tommaso Campanella, 12 a Reggio Calabria e proseguirà fino alle 18.00.