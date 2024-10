Dionigi: ‘Cevoli farà bene. Certo, Reggio non è Renate’

Si attende la notizia ufficiale a giorni. La Reggina, dopo Belardi, è pronta ad annunciare il suo nuovo allenatore. Il lungo inseguimento si è concluso con Roberto Cevoli carico più che mai e desideroso di iniziare al più presto la sua avventura sulla panchina della Reggina. Di lui e del nuovo DS ne ha parlato a Gazzetta del Sud l’ex amaranto Davide Dionigi:

“Con Taibi abbiamo giocato insieme nell’anno della retrocessione causato dalla sconfitta nello spareggio perso con il Verona. Come direttore è giovane ma al primo anno a Modena ha fatto bene. Con Cevoli ci siamo incrociati a Reggio quando io allenavo la prima squadra e lui la Primavera. Al Renate ha fatto un ottimo lavoro, spero faccia bene anche lì se lo merita.

Certo, Reggio è diversa da Renate come pressioni e come ambizioni.

In serie C ci sono pochi soldi, ma per fortuna si tratta di un campionato parecchio livellato”.