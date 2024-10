DIRETTA – Speciale Regionali Calabria 2020: la notte delle elezioni seguila su CityNow

I calabresi in queste ore hanno deciso chi sarà il prossimo presidente della Calabria e la giunta che lo aiuterà in questo arduo compito. È troppo presto per conoscere i risultati ufficiali, ma CityNow seguirà per voi in diretta, sulla propria pagina FB, lo spoglio dei voti con commenti ed approfondimenti.

Saremo in grado di darvi i risultati delle elezioni regionali in anteprima e in diretta.

[custom_video numerazione=”1″ /]

Analizzeremo tutti i dati più importanti: affluenza al voto, exit pool, percentuali voti e tanto altro. Sarà una diretta dinamica e smart con interventi in studio e collegamenti coordinati da Domenico Suraci in presenza dalle varie segreterie politiche dei candidati.

Conduce il direttore di CityNow Vincenzo Comi insieme al giornalista Claudio Labate.