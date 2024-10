LIVE – Elezioni Regionali Calabria 2020: gli ultimi aggiornamenti

CityNow seguirà per voi in diretta l'andamento delle elezioni regionali 2020 in Calabria. L'articolo è in costante aggiornamento

DATI IN CONTINUO AGGIORNAMENTO

PRIMI DATI PROVVISORI AFFLUENZA ALLE URNE ORE 19:00 – Provincia di Reggio Calabria (93 Comuni su 97) 35.18% – Il dato del 2014 era 33,02%

Continua il countdown di Pippo Callipo che sulla pagina FB cerca di scuotere gli elettori invitandoli al volo prima con una grafica che indica un '-10 ore alla chiusura dei seggi'. Poi in ultimo, il secondo post con 'Andiamo a votare! – 7 ore alla chiusura!'

"Stamattina ho avuto conferma che in Calabria certa informazione è nelle mani della 'ndrangheta". Altro post apparso sulla pagina del candidato a Governatore della Calabria Carlo Tansi.

"L'affluenza alle urne alle 12:00 rispetto al 2014 è aumentata del 2%, ottimo segnale! I calabresi hanno scelto di votare!". Sono le parole apparse sulla pagina FB di Carlo Tansi.

PRIMI DATI AFFLUENZA ALLE URNE ORE 12:00 – Provincia di Reggio Calabria (97 Comuni) 10.17 % – Il dato del 2014 era 8,31 %

In Calabria si vota dalle 7 di questa mattina fino alle ore 23. Le rilevazioni sull’affluenza sono previste alle 12, alle 19 e alle 23. Subito dopo inizierà lo scrutinio e in nottata è atteso il verdetto sul nuovo Governatore ed il Consiglio che lo assisterà nei lavori per i prossimi 5 anni.

Gli elettori calabresi sono circa 1,8 milioni. Per conoscere il corpo elettorale, le operazioni di scrutinio e tutte le informazioni utili per Reggio Calabria CLICCA QUI.

CityNow seguirà questa importante giornata elettorale con approfondimenti che racconteranno l’affluenza ai seggi e la corsa di avvicinamento al verdetto finale.

LISTE E CANDIDATI

Una sfida a 4 in Calabria per eleggere il prossimo Presidente della Regione. Jole Santelli per la destra, Pippo Callipo per la sinistra, Carlo Tansi lista civica e Francesco Aiello per il Movimento 5 Stelle.

Ogni candidato è ssupportato diverse liste. Ecco l’elenco con i nomi dei possibili consiglieri per la Circoscrizione Sud (Reggio Calabria).

Liste e nomi dei candidati a sostegno di Jole Santelli (CLICCA QUI).

Liste e nomi dei candidati a sostegno di Pippo Callipo (CLICCA QUI).

Liste e nomi dei candidati a sostegno di Carlo Tansi (CLICCA QUI).

Liste e nomi dei candidati a sostegno di Francesco Aiello (CLICCA QUI).

LO SPECIALE

CityNow seguirà per voi in diretta, a partire dalle ore 22:50 sulla propria pagina FB, dopo la lunga marcia di avvicinamento alle urne, lo spoglio dei voti con commenti ed approfondimenti.