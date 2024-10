Regionali Calabria – Guida al voto: liste e candidati per Francesco Aiello

Al via il conto alla rovescia per le elezioni regionali in Calabria. Domenica 26 gennaio i calabresi sceglieranno quale tra i quattro candidati si aggiudicherà il ruolo di prossimo Presidente della Regione.

A CHE ORA E COME VOTARE

Le urne saranno aperte dalle ore 07:00 alle ore 23:00. Contemporaneamente si voterà anche in Emilia Romagna. Per votare occorre recarsi al proprio seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento in corso di validità e in buono stato, tale da permettere l’identificazione della persona. In Calabria, oltre al Presidente, verrà eletto congiuntamente anche il prossimo Consiglio Regionale. Ecco quindi che gli elettori si troveranno di fronte una scheda elettorale unica in cui saranno elencati sia i candidati a Presidenti che i relativi consiglieri suddivisi per lista.

Ecco quali sono le liste e i nomi a supporto dell’aspirante governatore Francesco Aiello per la Circoscrizione Sud (Reggio Calabria).

MOVIMENTO 5 STELLE

Maria Laface;

Antonino Scappatura;

Armando Quattrone;

Domenico Augliera;

Riccardo Barbucci;

Cosimo Romeo;

Natale Costantino.

CALABRIA CIVICA – LIBERI DI CAMBIARE

Amilcare Mollica;

Jacopo Rizzo;

Giovanni Barillà;

Daniele Caccamo;

Natale Bianchi;

Antonella Italiano.