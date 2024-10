Chi sarà il prossimo governatore della Calabria?

Urne chiuse per le regionali 2020. Adesso la Calabria è in fermento in attesa dei risultati

Scatta l’ora ‘X’. In Calabria, e in Emilia Romagna, si sono appena chiuse le elezioni regionali 2020.

Dalle 7 di questa mattina i calabresi sono stati chiamati al voto per eleggere il successore di Mario Oliverio. La poltrona di Governatore è contesa da Jole Santelli, Pippo Callipo, Carlo Tansi e Francesco Aiello.

Leggi anche

Adesso che le urne si sono chiuse definitivamente c’è grande attesa, da parte dei calabresi, per i risultati definitivi. In base ai dati forniti alle 19 l’affluenza è in aumento, anche se di poco. Il dato emerso è comunque abbastanza ‘triste’ perchè mostra un alto tasso di assenteismo. Ai calabresi non importa delle loro sorti o, forse, la maggior parte di loro è stata impossibilitata a votare perchè fuori sede?

Tanti o pochi, i calabresi hanno comunque espresso le loro preferenze. CityNow seguirà in diretta, per voi, gli scrutini fornendovi tutti i dati in aggiornamento.