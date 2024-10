Elezioni Calabria 2020. Salvini: ‘Entriamo con forza in Consiglio. Manterremo le promesse’

Il Segretario della Lega, Matteo Salvini, ha commentato gli Exit Poll e la prima proiezione. Queste le sue dichiarazioni a caldo.

“Ringrazio i milioni di italiani che sono andati a votare in Calabria ed in Emilia Romagna. Mi prendo il merito di aver coinvolto numerose persone. Per la prima volta in Calabria ci siamo, siamo determinanti, entriamo con forza in Consiglio Regionale. Faremo parte di una comunità e cercheremo di unire il paese per limitare la fuga dei giovani. Sono stato tante volte in Calabria, e ci tornerò. Manterremo gli impegni presi. Chiunque vinca ha meritato. Quando il popolo vota, ha sempre ragione.”