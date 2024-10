Elezioni Calabria 2020: la scelta dei reggini

Otto ore dopo l’inizio dello scrutinio, lo spoglio non è ancora terminato ma il verdetto è risultato abbastanza chiaro sin dai primissimi minuti. In Calabria le elezioni regionali del 2020 portano il nome di Jole Santelli. Ma chi hanno votato i reggini e in quale misura?

Ecco i dati dello spoglio a Reggio Calabria. In tutta la provincia sono presenti 699 sezioni e lo spoglio è, finalmente terminato!

I DATI PER LA PROVINCIA

SANTELLI JOLE

145.748 voti – 65,24%

CALLIPO FILIPPO DETTO PIPPO

56.933 voti – 25,48%

AIELLO FRANCESCO

12.552 voti – 5,62%

TANSI CARLO DETTO TANZI

8.172 voti – 3,66%

Leggi anche

I DATI PER IL COMUNE DI REGGIO CALABRIA

Nel Comune di Reggio Calabria sono state scrutinate tutte le 218 sezioni, quindi i dati sono quelli ultimi e ufficiali.

SANTELLI JOLE

43.535 voti – 58,36%

CALLIPO FILIPPO DETTO PIPPO

23.524 voti – 31,54%

AIELLO FRANCESCO

4.879 voti – 6,54%

TANSI CARLO DETTO TANZI

2.653 voti – 3,56%