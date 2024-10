Elezioni Calabria 2020: classifica affluenza nelle 5 province aggiornata alle 19:00

L’aggiornamento delle ore 19:00 sull’affluenza nelle 5 province calabresi conferma, quasi completamente, i primi dati delle 12:00.

CLASSIFICA

Nonostante le ore di differenza il capoluogo continua ad essere in testa con il 37,98%. Al secondo posto ancora Cosenza con il 35,86%, segue, a stretto giro, Reggio Calabria con il 35,19%. Vibo Valentia e Crotone si invertono, la prima sale al quarto posto della classifica con il 33,18%. Crotone, invece, scivola in fondo con solamente il 32,17%. I dati 2020 sono in lieve aumento rispetto al 2014 ed ogni provincia della Regione Calabria differisce di poco rispetto alle precedenti elezioni.

Dall’affluenza complessiva della Calabria (35,52%) si evince un triste dato: l’alto tasso di assenteisti, soprattutto se paragonato al tasso emiliano (58,82). L’ultima parola non è ancora detta, le urne saranno aperte fino alle 23:00.