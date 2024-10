Elezioni Calabria 2020: voti e percentuali dei partiti in regione

Numeri ufficiali dell’affluenza in Calabria nettamente tristi. Si è recato ai seggi meno della metà degli aventi diritto al voto: esattamente il 44,33%.

Di seguito i voti e le percentuali suddivise per singola coalizione: DATO IN AGGIORNAMENTO

Jole Santelli (centrodestra): 431.775 voti per un totale del 55,42% dei votanti

Pippo Callipo (centrosinistra): 234.986 voti per un totale del 30,16% dei votanti

Francesco Aiello (Movimento 5 stelle): 56.601 voti per un totale del 7,26% dei votanti

Carlo Tansi (Tesoro Calabria): 55.765 voti per un totale del 7,16% dei votanti