Elezioni Regionali 2020: la differenza di affluenza tra Calabria ed Emilia

Gli occhi degli italiani sono puntati sulle due regioni che oggi, domenica 26 gennaio, stanno votando per eleggere il Presidente e il Consiglio regionale. Emilia Romagna e Calabria sono le prime del 2020, in primavera toccherà anche ad altre regioni.

L’affluenza nelle regioni delle due ‘Reggio’, secondo i dati aggiornati alle ore 19:00, attesta un dato preoccupante. In totale sono 732 i Comuni votanti in tutta Italia: 328 in Emilia Romagna e 404 in Calabria.

DATI AFFLUENZA ITALIA

Il dato di affluenza alle urne in Italia aggiornato alle 19:00 è del 50,65% rispetto alle scorse elezioni del 2014 in cui si era registrato il 32,21%.

DATI AFFLUENZA CALABRIA

L’affluenza in Calabria aggiornata alle ore 19:00 è del 35,52% rispetto al 34,68% delle scorse elezioni regionali.

DATI AFFLUENZA EMILIA-ROMAGNA

L’affluenza in Emilia – Romagna aggiornata alle ore 19:00 è del 58,82% rispetto al 30,89% del 2014. Un dato praticamente raddoppiato in costante crescita dall’apertura dei seggi di questa mattina.