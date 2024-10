Regionali Calabria – Guida al voto: liste e candidati per Pippo Callipo

È partito il conto alla rovescia per le elezioni regionali in Calabria. Domenica 26 gennaio i calabresi sceglieranno quale tra i quattro candidati si aggiudicherà il ruolo di prossimo Presidente della Regione.

A CHE ORA E COME VOTARE

Le urne saranno aperte dalle ore 07:00 alle ore 23:00. Contemporaneamente si voterà anche in Emilia Romagna. Per votare occorre recarsi al proprio seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di riconoscimento in corso di validità e in buono stato, tale da permettere l’identificazione della persona. In Calabria, oltre al Presidente, verrà eletto congiuntamente anche il prossimo Consiglio Regionale. Ecco quindi che gli elettori si troveranno di fronte una scheda elettorale unica in cui saranno elencati sia i candidati a Presidenti che i relativi consiglieri suddivisi per lista.

Ecco quali sono le liste e i nomi a supporto dell’aspirante governatore Pippo Callipo per la Circoscrizione Sud (Reggio Calabria).

PARTITO DEMOCRATICO

Nicola Irto;

Luigi Barbera;

Domenico Battaglia;

Giovanni Nucera;

Cosima Pacifici;

Nensi Spatari;

Andrea Tripodi.

DEMOCRATICI PROGRESSISTI

Flora Sculco;

Antonio Andrea Billari;

Antonino Crea;

Michele Galimi;

Luigi Vincenzo Giugno;

Teresa Labate;

Salvatore Sabatino.

IO RESTO IN CALABRIA

Michele Albanese;

Marcello Anastasi;

Fortunato Attinà;

Angelo Carchidi;

Mariangela Cozza;

Maria Giurato;

Antonio Malara.