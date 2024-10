Elezioni Calabria 2020: il dato ufficiale di affluenza alle ore 19:00

Le urne sono aperte dalle 07:00 di questa mattina. Dall’inizio di queste elezioni regionali 2020 sono passate, dunque, esattamente 12 ore.

Migliaia di elettori si sono recati alle urne in queste ore. Ma come procede l’affluenza in queste ore in Calabria? Il dato provvisorio aggiornato alle ore 19:00 è del 35,39% rispetto al 34,57% del 2014.

I dati sono in continuo aggiornamento. Tutti i 404 Comuni calabresi chiamati al voto sono stati conteggiati e il dato ufficiale è di 35,52% rispetto al 34,68% del 2014. Per la provincia di Reggio Calabria (97 Comuni) la percentuale definitiva dei votanti è del 35,19% mentre quella del 2014 era del 34,16%.

CLICCA QUI PER I DATI DEL MINISTERO