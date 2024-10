Casellati: ‘Jole la donna dell’impossibile. Tocca a noi continuare la tua rivoluzione’ – VIDEO

Trattiene a stento la commozione il presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati che, questa mattina, ha tenuto un lungo discorso in memoria di Jole Santelli nel giorno del primo anniversario dalla sua prematura scomparsa.

“Ti abbiamo sempre visto come una donna dalle mille risorse. Energica e volitiva. Coraggiosa e tenace. Una donna che non si arrende mai e che sa sognare l’impossibile. Quella donna che sembrava invincibile improvvisamente non c’era più. Era impossibile crederci”.

Così la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati alla cerimonia di presentazione del francobollo ideato in memoria della prima presidente donna della storia della Regione Calabria che, questa mattina, è stato presentato nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani. Un simbolo dal grande valore simbolico se si tiene conto che, per la prima volta, viene dedicato ad un politico calabrese.

[custom_video numerazione=”1″ /]

“È stato davvero difficile confrontarsi con la tua assenza. Lo è stato per chi, come me, conosceva e amava la Jole privata accanto alla Jole pubblica. Ma lo è stato anche per la tua comunità, la Calabria, che improvvisamente ha perso una grande guida e un solido punto di riferimento. Oggi ci ritroviamo in Senato insieme alle tue sorelle, a colleghi, amici ed esponenti del mondo della politica e delle istituzioni per darti il nostro più grande abbraccio. Per ricordare quanto sia stata e quanto sia oggi importante la tua testimonianza, perché, cara Jole, tu per noi sei uno straordinario esempio di coraggio e servizio alla comunità.

Passione, competenza, visione queste 2 parole sono state il tuo motto nella carriera, professionale e politica. L’impegno pubblico era per te una filosofia di vita. Più di 25 anni di militanza partitica, 20 anni alla Camera dei Deputati, 5 come sottosegretario. Un lungo cammino che ti ha visto combattere per portare avanti le idee di un progetto liberale, moderato, cattolico, con quel rispetto istituzionale che per te ha sempre significato apertura al dialogo e al confronto, senza mai cedere le proprie posizioni”.