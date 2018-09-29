La targa in piazza Castello, dedicata ai due agenti di Polizia Municipale caduti per mano criminale, è stata divelta da ignoti: il sindaco ne ha chiesto il ripristino

La targa commemorativa apposta a piazza Castello a Reggio Calabria, dedicata agli Agenti di Polizia Municipale Giuseppe Marino e Giuseppe Macheda, caduti per mano criminale nell’esercizio delle loro funzioni, è stata divelta da ignoti.

A darne notizia è stata il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà che a margine di un sopralluogo effettuato presso l’aiuola di piazza Castello,dove la targa era stata alloggiata durante una cerimonia pubblica alla presenza delle autorità, ha stigmatizzato l’accaduto dichiarando l’immediata intenzione dell’Amministrazione comunale di ripristinare il fregio.

«E’ un gesto ignobile, vergognoso – ha dichiarato il sindaco Falcomatà – chi ha danneggiato quella targa dimostra di non voler bene alla città, alla sua storia, alla sua memoria, alla sua identità. Gli agenti di Polizia Municipale Marino e Macheda rappresentano per tutti noi un riferimento ed un esempio fulgido di senso del dovere, di rispetto delle regole e del senso civico e di concreta difesa della legalità contro gli abusi ed i soprusi della criminalità organizzata».