Divieto di balneazione a Pizzo, Lo Schiavo: ‘Il mare sporco non si risolve con gli slogan’

«Sembra di assistere al classico film già visto. Dopo i proclami, le rassicurazioni, i blitz e le ricognizioni via mare, il problema è sempre lì: puntuale come ogni anno e sotto gli occhi di tutti. La campagna social-mediatica contro la mala-depurazione e per il mare pulito, condotta dal presidente Occhiuto, s’infrange davanti alle evidenze che arrivano da Pizzo ».

È quanto afferma il consigliere regionale Antonio Lo Schiavo, presidente del Gruppo misto – Liberamente progressisti, in relazione al fenomeno di inquinamento marino da batteri coliformi che si è registrato a Pizzo Calabro e che ha reso necessaria l’emanazione di un’ordinanza di divieto di balneazione.

«Proprio lì – prosegue Lo Schiavo -, nella stessa località da dove il governatore avviava lo scorso anno la sua crociata ambientale ispezionando personalmente l’impianto di depurazione e monitorando la costa sui natanti dell’Arpacal. Ed ecco comparire di nuovo chiazze nauseabonde in mare e spuntare nuovi divieti di balneazione in alcuni tratti di spiaggia.

Insomma, siamo alle solite. E ancora una volta, nel momento in cui si dovrebbero offrire le migliori condizioni ambientali del nostro mare, ci si trova terribilmente impreparati e in estrema difficoltà. Qualche sforzo è stato anche fatto, va detto. I buoni propositi non sono certo mancati ma è evidente come le azioni intraprese, a conti fatti, si siano dimostrate del tutto inefficaci. Quanto dovremo ancora aspettare affinché gli impegni e gli slogan si traducano in fatti?

Sarà in grado la Regione Calabria di raggiungere finalmente un livello che assicuri standard accettabili nella qualità delle acque di balneazione lungo i suoi oltre settecento chilometri di coste? Da qui sarebbe indispensabile partire anche per garantire una piena coerenza tra ciò che raccontano le campagne promozionali che la Regione finanzia a suon di milioni e quello che realmente offriamo ai tanti visitatori e turisti che scelgono la nostra terra, ma anche ai nostri conterranei che hanno lo stesso diritto di godere di un mare pulito.

Infine, un’ultima considerazione: con l’uscita di scena dell’assessore regionale all’Ambiente, e con tale delega tornata nelle mani del presidente Occhiuto, c’è poco da stare sereni. Non per mancanza di fiducia nelle sue competenze ma semplicemente perché una tale concentrazione di compiti e di fascicoli aperti sulla sua scrivania rischierebbe di sovraccaricare e mettere in seria difficoltà anche il più infaticabile degli amministratori pubblici».