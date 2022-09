Reggio, presentato il docufilm sulla Vara. Patamia: 'Restauro in tempi record'

"Un restauro in tempi record" lo ha definito il dott. Patamia a margine dell'evento di presentazione del docufilm dedicato alla Vara presentato nella serata di ieri presso il Museo Archeologico di Reggio Calabria.

"Vista l'unicità abbiamo deciso di procedere alla realizzazione di qualcosa che potesse contribuire alla memoria di quanto fatto in questi mesi - ha spiegato il dott. Patamia ai microfoni di CityNow. Ricordiamo che è la prima volta nella storia che la Vara viene restaurata".

Patamia, a margine dell'evento di presentazione, ha poi aggiunto:

Come vederlo? Si tratta di un file abbastanza "pesante", della durata di circa 1 ora, ma i reggini potranno farne richiesta per riceverlo.

A raccontare quanto avvenuto dietro le quinte del laboratorio di restauro è stato anche il dott. Sandro Prandina, restauratore e direttore tecnico del restauro della Vara.

"L'opera era esageratamente grande, maestosa, eravamo consapevoli, inoltre, della valenza che la Vara ha per la città ed ha detto bene il dott. Patamia, in sede di lavori, quando a tutti ha detto: "Dobbiamo finirla in tempo (per le festività Mariane ndr.) altrimenti dobbiamo cambiare città e forse anche nazione". Reggio era attaccata alla Vara, mi era stato detto, ragion per cui dovevamo fare le cose nel migliore dei modi, così come siamo abituati a fare".