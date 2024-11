Domani 11 Gennaio, alle Muse, la Storia della Ricostruzione di Reggio Calabria

Domani, domenica 11 gennaio alle ore 18 presso la Sala D’Arte “Le Muse” di via San Giuseppe 19, continua la programmazione del Laboratorio delle Arti e delle Lettere “Le Muse”.

Terzo appuntamento del mese di gennaio con la ricca programmazione, questa settimana, dedicato alla storia della città di Reggio Calabria.

Abbiamo pensato dichiara il – presidente Muse Giuseppe Livoti -, di organizzare una manifestazione sulla città ricostruita dopo il terremoto del 1908 visto che proprio in queste settimane si ricordano sia a Reggio che a Messina, le vittime del terribile terremoto che cancellò ” …architetture e memorie dello Stretto”.

Alle Muse sarà così ospite il prof. Giuseppe Cantarella, storico e ricercatore, il quale converserà con il pubblico su “L’ente edilizio a Reggio Calabria, protagonista della ricostruzione post terremoto 1908”.

Cantarella tratterà l’argomento con fotografie e fonti inedite attraverso la rievocazione delle scelte fatte per il rinnovamento architettonico della città e si soffermerà in particolare sulla figura dell’ing. Gino Zani tra i massimi progettisti dell’epoca.

Inoltre spazio verrà dato alla poesia sia in lingua che in vernacolo poiché i poeti del Laboratorio di scrittura delle Muse racconteranno e descriveranno la città in prosa. Tra i poeti che partecipano ricordiamo Rossana Rossomando, Nanà Logiudice, Luigi Barberio, Pina Verduci, Teresa Celestino, Iolanda Spinella.