Domani a S.Caterina l’inaugurazione del “Bibliobus – Biblioteca Itinerante della Città di Reggio Calabria”

È prevista per domani 22 settembre alle ore 12:00 nella Piazzetta Santa Caterina, di fronte l’Istituto Comprensivo Falcomatà Archi – Scuola Primaria di Santa Caterina in Via Montello 7, l’inaugurazione del servizio sperimentale “Bibliobus – Biblioteca Itinerante della Città di Reggio Calabria” attivato nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2015 promossa dall’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria che è anche nell’osservatorio Nazionale Smart City di Anci.

Il Bibliobus, definito dal sindaco Falcomatà “un dono per la Città”, ha lo scopo di promuovere la lettura per farne luogo di incontro, animazione e integrazione. Si tratta di un’iniziativa già attivata in altre città del mondo. L’Amministrazione comunale reggina, su input del Sindaco Falcomatà e con la supervisione degli Assessorati alla Cultura, alla Pubblica Istruzione e Smart City, ha inteso avviare il progetto in forma sperimentale.

«Si tratta di un’iniziativa molto importante per noi. Ancora una volta l’Amministrazione dimostra la sua attenzione per la cultura, intesa come occasione di crescita collettiva e di condivisione – ha dichiarato il Sindaco Falcomatà – il Bibliobus arricchisce la partecipazione della nostra città alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, offrendo l’opportunità a cittadini e turisti di mettere a disposizione i propri libri e consultarne di nuovi. Una pratica diffusa nelle principali metropoli europee che finalmente diventa realtà anche a Reggio Calabria, città che vuole fare della cultura uno dei suoi principali tratti caratteristici».

Il Bibliobus verrà arricchito dai libri messi a disposizione dai cittadini e da diverse case editrici che si sono gentilmente offerte di donare le proprie pubblicazioni. La sinergia proseguirà poi con le scuole cittadine che potranno organizzare una visita del Bibliobus presso il proprio istituto contattando la Segreteria dell’Assessore Agata Quattrone all’indirizzo assess.sviluppourban@reggiocal.it.

L’iniziativa è stata realizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con ATAM S.p.A., Europe Direct RC, gli Editori calabresi e la Biblioteca comunale di Reggio Calabria che hanno sposato l’iniziativa.

All’inaugurazione per l’Amministrazione Comunale parteciperanno il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore Smart City Agata Quattrone e l’assessore Cultura e Pubblica Istruzione Patrizia Nardi.

della Città di Reggio Calabria” attivato nell’ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile 2015 promossa dall’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria che è anche nell’osservatorio Nazionale Smart City di Anci.

Il Bibliobus, definito dal sindaco Falcomatà “un dono per la Città”, ha lo scopo di promuovere la lettura per farne luogo di incontro, animazione e integrazione. Si tratta di un’iniziativa già attivata in altre città del mondo. L’Amministrazione comunale reggina, su input del Sindaco Falcomatà e con la supervisione degli Assessorati alla Cultura, alla Pubblica Istruzione e Smart City, ha inteso avviare il progetto in forma sperimentale.

«Si tratta di un’iniziativa molto importante per noi. Ancora una volta l’Amministrazione dimostra la sua attenzione per la cultura, intesa come occasione di crescita collettiva e di condivisione – ha dichiarato il Sindaco Falcomatà – il Bibliobus arricchisce la partecipazione della nostra città alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, offrendo l’opportunità a cittadini e turisti di mettere a disposizione i propri libri e consultarne di nuovi. Una pratica diffusa nelle principali metropoli europee che finalmente diventa realtà anche a Reggio Calabria, città che vuole fare della cultura uno dei suoi principali tratti caratteristici».

Il Bibliobus verrà arricchito dai libri messi a disposizione dai cittadini e da diverse case editrici che si sono gentilmente offerte di donare le proprie pubblicazioni. La sinergia proseguirà poi con le scuole cittadine che potranno organizzare una visita del Bibliobus presso il proprio istituto contattando la Segreteria dell’Assessore Agata Quattrone all’indirizzo assess.sviluppourban@reggiocal.it.

L’iniziativa è stata realizzata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con ATAM S.p.A., Europe Direct RC, gli Editori calabresi e la Biblioteca comunale di Reggio Calabria che hanno sposato l’iniziativa.

All’inaugurazione per l’Amministrazione Comunale parteciperanno il sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore Smart City Agata Quattrone e l’assessore Cultura e Pubblica Istruzione Patrizia Nardi.