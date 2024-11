Domani il primo evento pubblico di danza del MDF all’Oasi Village.

Domani, mercoledì 9 luglio alle ore 21, il Mediterraneo Dance Festival aprirà le proprie porte ai reggini e ai turisti. Quindi secondo programma, all’Oasi Village, che sta ospitando la consolidata ed apprezzata kermesse internazionale di danza giunta alla sua 23esima edizione, alla conclusione del primo “Lab” animato da maestri del calibro di Megan Lawson, Jillian Meyers, Viki Cercek, Gianluca Falvo, Lukas McFarlane, Julia Spiesser e Simona Calanna, si svolgerà il primo dei quattro galà finali che sono previsti fino alla chiusura della manifestazione del 2 agosto.Con ingresso libero e gratuito, reggini e turisti, addetti ai lavori, appassionati o semplici curiosi, potranno gustarsi le performances degli insegnanti e dei migliori gruppi e solisti che sono stati protagonisti nel corso del primo “Lab” su jazz-funk, hip hop, contemporany hip hop ed aerial dance.Questo primo evento pubblico sarà un’ulteriore occasione per apprezzare la qualità del Festival in corso ed organizzato dall’associazione culturale “Calabria Arte” di Basilio Foti. Qualità “didattica” e “professionale”, grazie alla presenza di allievi, insegnanti, ballerini professionisti ed appassionati che sono arrivati a Reggio per insegnare, apprendere, approfondire e perfezionare tecniche e stili; scambiarsi esperienze e passioni; instaurare rapporti per crearsi opportunità di studio o di occupazione inimmaginabili specialmente alle nostre latitudini.Ma anche eventi “culturali” ed “artistici”, che come quello di domani sera, aprendosi ai cittadini propongono momenti di offerta ricettiva e turistica ad un pubblico che potrà apprezzarne l’originalità, le capacità e la bellezza coreografica frutto di questi primi giorni di impegno e scuola di danza al MDF.La serata finale del primo Lab (Mercoledì 9 luglio – Ore 21:00) verrà aperta da una sfilata di moda che vedrà protagonisti i noti marchi di FOLLOW ME, MAREA, INDACO Design. L’Hair Style delle modelle sarà curato da 5Th Avenue.L’evento è patrocinato dalla Regione Calabria, dalla Provincia e dal Comune di Reggio Calabria e dal Consolato Generale di Russia, Calabria e Sicilia. Partner ufficiali: CANALE, AICS e ATAM.