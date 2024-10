‘Made in Reggio Calabria’, la domenica di Mercanteinfiera presso il lido comunale

Da qualche anno, l’associazione Rhegium Urbis Antiqua 1908, che tutte le domeniche organizza il Mercanteinfiera, cerca di promuovere la cultura dell’artigianato, perché crede che possa essere il futuro del nostro Paese. Tra i soci dell’associazione, figurano bravissimi creativi, che con le loro opere d’ingegno, danno valore al fatto a mano calabrese o meglio reggino.

Tutte le domeniche, dalle 8:00 alle 14 :00 ed eccezionalmente domenica 07 luglio dalle 8:00 alle 23:00, potrete ammirare le loro opere, realizzate con le più svariate tecniche ( chiacchierino, cucito creativo, lavorazione del legno, ricamo, tessitura di perline etc). Non mancheranno all’evento, come di consueto, stand di antiquariato, collezionismo e modellismo. Per una passeggiata alternativa e di svago, potete scegliere il Mercanteinfiera (Rada Giunchi, lido comunale, RC)

Per maggiori info CLICCA QUI