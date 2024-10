La Domotek Volley Reggio Calabria una schiacciasassi. Esordio casalingo esaltante

1-0, 2-0, 3-0, 4-0: ritmo tambureggiante dai primi scambi e per la Domotek Volley Reggio Calabria la partita di sabato pomeriggio contro la Paomar Volley Solarino Siracusa, la prima assoluta nella casa del PalaCalafiore, è diventata immediatamente una discesa dolce verso un 3-0 che dispensa conferme, già dopo due turni di campionato, e rafforza la coscienza di essere una squadra in grado di lasciare una impronta marcata sulla Serie B Nazionale.

Ad aprire il varco verso una affermazione che più nitida non avrebbe potuto essere è stato Omar El Moudden: aces consecutivi, balzi deflagranti per schiacciate inesorabili, il 21enne originario di Bari è stato una sentenza spietata per l’intero match che il team condotto da coach Antonio Polimeni ha fatto suo giocando di sponda con una generosità collettiva su tutti i palloni, anche quelli impossibili, ma lì a dimostrare quanta carica in corpo sia disponibile per la causa.

I protagonisti del match

La gara, il cui risultato ha sempre parlato calabrese, ha preso una piega delineata alla perfezione dalle traiettorie imprendibili di Domenico Laganà, Capitano e leader di un gruppo che cresce di settimana in settimana, tecnicamente e caratterialmente e nel quale, per esempio, Emanuele Renzo, oggi in campo dall’inizio al posto di un Mattia Sorrenti non al meglio fisicamente, ha fornito una prova da veterano, sicuro ed incisivo. Il frullatore messo in moto da Polimeni funziona: gli ingredienti cambiano, ma il sapore resta, comunque, quello gradevole al quale Gianluca Schipilliti aggiunge lucidità fusa con maturità ed intelligenza, Maurizio Schifilliti indora il tutto con classe e conoscenza dei tempi da dare ai colpi in scioltezza, suoi e dei compagni. Un 3-0 (25-12; 25-14; 25-15) sigillato da un muro vincente di Fabio Giuliani che segna il timbro finale sulla partita e quello iniziale sulle aspettative per la sfida a Palermo in programma nel pomeriggio di sabato prossimo.