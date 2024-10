Domotek Volley, Martino: ‘Tifosi, vi aspettiamo in Piazza Castello. Lo sport deve unire’

Reggina e Domotek Volley insieme e questa sera a braccetto per presentarsi ai propri tifosi. Una scelta da subito apprezzata lanciata dal Dg della compagine reggina Marco Tullio Martino: “Era una idea che maturavo da tempo e cercavo di incastrare in qualche contesto che potesse unire quelle che sono realtà sportive importanti della città. Nel momento in cui l’ho proposta, ho riscontrato immediatamente entusiasmo nella società amaranto. Inizialmente si era pensato di farlo all’Arena dello Stretto, purtroppo però la location aveva già tutte le date impegnate per la programmazione dell’estate reggina. Attendere significava andare troppo avanti e la Reggina si sarebbe trovata con il campionato già iniziato. Si è optato per Piazza Castello, comunque suggestiva e l’appuntamento è fissato per oggi alle 21,00.

Contiamo di avere tantissimi tifosi presenti tra appassionati di calcio e pallavolo, in una serata che vuole essere di sport e avvicinamento. Abbiamo ancora negli occhi quella straordinaria giornata in cui abbiamo festeggiato la promozione in serie A3, con la speranza che anche la Reggina il prossimo anno possa guadagnare il professionismo.

Come Domotek Volley, abbiamo fatto un mercato significativo, una sorta di rivoluzione perchè lo impone il cambio di categoria. Abbiamo trattenuto il capitano Laganà, Picardo e Lo Petrone e Giuliani, il giovane eroe nella gara decisiva di Grottaglie. Faremo l’esordio il prossimo 13 ottobre sul campo del Modica, l’obiettivo stagionale è quello intanto di strutturarci come società, dal punto di vista sportivo invece puntiamo ai play off tenuto conto che ci sono otto posti disponibili su undici squadre partecipanti.