Domotek, Polimeni: ‘Un anno straordinario, ma il vero trionfo è l’entusiasmo di Reggi’

Antonio Polimeni, coach della Domotek Volley Reggio Calabria, traccia un bilancio di un anno incredibile, culminato con la promozione in Serie A3 e un secondo posto in classifica che ha dell’incredibile.

Un anno da record

“È stato un anno straordinario. Abbiamo raggiunto la promozione al nostro primo anno di attività, coronato anche dal raggiungimento delle Final Four di Coppa Italia di Serie B. Abbiamo stabilito un record di 17 vittorie consecutive senza perdere un set, un pezzo di storia per il nostro sport che è stato scritto e resta lì impresso. E poi l’esordio in Serie A3, al di là di ogni aspettativa”.

La rivelazione del campionato

“Sicuramente siamo la rivelazione del campionato. All’inizio tutti ci collocavano in zona playout nella parte di destra della classifica. Abbiamo puntato sui giovani, su ragazzi che volevano mettersi in gioco e migliorare, e questa scelta ha pagato, hanno pagato le scelte e le motivazioni. I miglioramenti individuali e il fattore squadra ci hanno permesso di elevarci”.

Il trionfo più bello

“Il successo più grande è l’entusiasmo che abbiamo creato a Reggio Calabria. La pallavolo è tornata ad essere un appuntamento fisso per gli sportivi reggini, il pubblico aumenta sempre di più. Riuscire a creare un tale entusiasmo in poco più di un anno è qualcosa di straordinario. Questo è merito della società, che sta lavorando a 360 gradi per farsi conoscere e far conoscere questo sport”.

Un tour de force senza sosta

“Non ci siamo praticamente mai fermati per nessuna festività. Adesso ci aspetta la Coppa Italia a Ortona, una gara difficilissima contro un avversario fortissimo”.

La sfida con Ortona e il futuro a Reggio

“Ortona è una delle squadre più importanti del campionato, tra le favorite per le prime posizioni. Sarà una sfida difficilissima, ma noi non guardiamo né il fattore campo né il valore degli avversari che non sono solo Marshall, hanno effettivi importantissimi. Vogliamo esprimere la nostra pallavolo e divertirci, questo è l’obiettivo numero uno”.

Il messaggio ai tifosi

“Speriamo che questo entusiasmo possa crescere ancora. Siamo sicuri che Reggio Calabria risponderà alla grande a tutti gli eventi sportivi. Il 2025 ci riserverà belle sorprese”.

Le parole di Polimeni trasudano passione e orgoglio per i risultati raggiunti. La Domotek Volley Reggio Calabria è una realtà in continua crescita, dentro e fuori dal campo. L’entusiasmo del pubblico è il carburante che spinge la squadra verso nuovi traguardi.